Восемь человек отравились в кафе тульского парка

07.08.18 15:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 августа. Interfax-Russia.ru - Восемь посетителей одного из кафе городского парка Тулы заболели кишечной инфекцией, пятеро из них госпитализированы, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным управления, инцидент произошел накануне в кафе "Тарелка" в Центральном парке им. Белоусова.

"Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, взяты пробы пищевых продуктов, обследован персонал заведения",- говорится в сообщении.

В ходе расследования на объекте выявлены многочисленные нарушения, отметили в ведомстве.

Проверка в кафе не проводилась с 2016 года.

Возбуждены дела об административных правоотношениях в отношении виновных лиц, дело передано в суд. Работа кафе приостановлена.