По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро

07.08.18 16:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 7 августа. Interfax-Russia.ru - С начала года в Москве построено восемь станций метро и 16 километров линий, всего же по итогам года будет сдано около 50 км линий и 24 станции, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Этот год, очевидно, станет у нас годом подземного метро. Объемы ввода колоссальные и превышают даже советский период. С начала года уже сдали 16 км линий и восемь станций, а также одно депо", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что всего по итогам года планируется достроить 24 станции метро и 50 км линий. "Буквально в конце августа - в первых числах сентября мы планируем запустить новый участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями в "новую" Москву, также в скором времени будет готов к запуску участок Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино". Помимо этого, до конца года планируется достроить новый участок Сокольнической линии от "Саларьево" в "новую" Москву и сдать станции метро "Беломорская" на "зеленой" ветке", - сказал М.Хуснуллин.

Он добавил, что также в декабре будет открыта еще одна станция Большой Кольцевой линии метро - "Нижняя Масловка".