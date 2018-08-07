Схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи осенью изменится на месяц

07.08.18 16:17

Фото Госкомдорхоза Крыма

7 августа. Interfax-Russia.ru - Компания "ВАД" - генподрядчик строительства автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма - с 1 сентября приступит к укладке на объекте верхнего слоя покрытия, поэтому на месяц изменится схема движения автомобилей, сообщила пресс-служба Госкомдорхоза республики.

"С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств", - приводятся в пресс-релизе слова председателя государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергея Карпова.

На автодороге установят временные дорожные знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие порядок движения, а также скоростной режим.

"На первом этапе для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Тамани. Для того чтобы попасть на Крымский мост, водители из Керчи будут использовать для разворота транспортную развязку на границе автоподхода и первого участка трассы "Таврида", - сообщила пресс-служба комитета.

На первом этапе работ временно изменится также схема движения для транспорта, направляющегося в Керчь со стороны Симферополя: маршрут через транспортную развязку автоподхода будет закрыт, для водителей предусмотрены объездные пути через Багерово либо Приозерное.

"На втором этапе укладки асфальтобетона для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Симферополя. Для движения вглубь полуострова необходимо будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу "Керчь - Феодосия - Симферополь" в районе Ивановки", - говорится в пресс-релизе.

Во время асфальтирования второго этапа будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через транспортную развязку автоподхода. Для въезда в город нужно сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка трассы "Таврида".

Работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона завершатся до 1 октября. В октябре запланирован запуск движения грузовиков по Крымскому мосту.