Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках

07.08.18 16:44

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство канатной дороги в Лужниках полностью завершено, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников полностью завершены. Сейчас заказчик оформляет документы, необходимые для ее запуска", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, канатная дорога в Лужниках уже прошла тестирование.

Сообщалось, что максимальная пропускная способность канатной дороги в 737 метров составит 1,6 тыс. человек в час. На ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной и нижняя - на Лужнецкой набережной.