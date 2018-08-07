Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии в связи с приближением ливневого циклона

07.08.18 17:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 августа. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило штормовое и экстренное предупреждения в связи с ожидаемыми в ближайшие часы на территории республики ливнями, грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

"Из-за сильных дождей на реках республики ожидается повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

По данным чрезвычайного ведомства, существует вероятность возникновения ЧС не выше межмуниципального характера, а также происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, порывами линий связи и электропередачи, размывом дамб и берегов рек, подмывом опор мостов и ЛЭП, а также гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев.

Неблагоприятный погодный прогноз сохраняется 8 и 9 августа.