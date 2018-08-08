Медведев поручил Минприроды заняться водообеспечением Крыма с привлечением министерства обороны

08.08.18 08:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, сообщил в среду сайт правительства.

"Принять к сведению доклад министра экономического развития РФ М.Орешкина о ходе реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" (далее - программа) и о проекте постановления правительства РФ о продлении срока реализации программы на период до 2022 года", - говорится в сообщении.

"Федеральным органам исполнительной власти, а также Совету министров Республики Крым, правительству Севастополя принять исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий программы в установленные сроки", - поручил Д.Медведев.

"Во всех случаях нарушения промежуточных сроков реализации мероприятий программы принять решения о реализации мер компенсирующего характера, обеспечивающих завершение строительства (реконструкции) объектов в ранее установленные сроки", - отмечается в сообщении.

Д.Медведев также поручил Минсельхозу России совместно с Советом министров Крыма и правительством Севастополя разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в правительство.

"Минприроды России (Д.Кобылкину): сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в её состав представителей Минобороны России, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.

"В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 10 сентября 2018 года", - говорится в поручении.