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08.08.18 08:58
Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки на переезде в Дагестане
"ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС республики сообщает, что ДТП произошло в 23:50 мск вторника, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.
По информации МЧС, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали, они доставлены в карабудахкентскую районную больницу, говорится в сообщении.
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