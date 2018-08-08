Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки на переезде в Дагестане

08.08.18 08:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru - Поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана накануне поздно вечером, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

"ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС республики сообщает, что ДТП произошло в 23:50 мск вторника, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.

По информации МЧС, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали, они доставлены в карабудахкентскую районную больницу, говорится в сообщении.