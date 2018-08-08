Джазовые звезды из США, Европы и России выступят на фестивале в Москве и Петербурге

08.08.18 09:02

© РИА Новости. Александр Гальперин

7 августа. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Rainy Days Jazz Festival" соберет в Москве и Санкт-Петербурге джазовых исполнителей из России, США и Европы.

Как сообщают организаторы фестиваля, 25 августа исполнители выступят в северной столице на сцене Александринского театре, а 26 августа - в Москве в Клубе Алексея Козлова.

Гостями фестиваля станут проект StereoBass, объединяющий российских исполнителей и нидерландскую вокалистку Hiske Oosterwijk, Synapse - проект одного из лидеров российской джазовой сцены Саши Машина и восходящая звезда нью-йоркская джазовой сцены, барабанщик Джонатан Барбер с дебютным альбомом "Vision Ahead".

На сцену фестиваля также выйдут экспериментальный проект SPACEHEAD с "честной, искренней и лишенной самолюбования импровизацией" и секстет Сергея Хутаса, в программе которого прозвучит не только новая музыка, но и старые композиции.

"В музыке Сергея Хутаса чувствуется высокий профессионализм, потрясающий вкус, невероятная эмоциональная насыщенность, философская глубина и непостижимо интуитивное стремление к красоте и искусству", - отмечается в сообщении.