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08.08.18 09:06
Количество совещательных органов в Якутии сократят вдвое
Один из участников форума предложил создать молодежные советы при главах районов, но врио главы скептически отнесся к этой идее.
"Чем больше советов, тем хуже. Вот я сейчас провел ревизию, у нас в республике всяких комиссий и советов насчитывается 169 штук. Мы сейчас ликвидируем почти половину, и я вам скажу, что никто из вас этого даже не заметит. Многим из вас станет легче жить", - отметил А.Николаев.
По его словам, бесконечное создание этих комиссий ни к чему, кроме лишней бюрократии, не приведет, а единственный совет, который нужно создать, - это координационный совет по борьбе с незаконным предпринимательством, так как это серьезнейшая проблема для современного бизнеса.
"Государство должно сделать инфраструктуру: соответствующий аэропорт, нормальные дороги, газ, свет и так далее. Но строить гостиницы за счет бюджета мы не будем, создавать госкомпании, которые будут заниматься туризмом, содержать туристические объекты - тоже нет. Этим должен заниматься бизнес", - отметил А.Николаев.
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