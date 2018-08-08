Количество совещательных органов в Якутии сократят вдвое

08.08.18 09:06

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 августа. Interfax-Russia.ru - Половина совещательных органов в Якутии будет ликвидирована, заявил врио главы республики Айсен Николаев на Дальневосточном молодежном образовательном форуме "Синергия Севера-2018", сообщает пресс-центр форума.

Один из участников форума предложил создать молодежные советы при главах районов, но врио главы скептически отнесся к этой идее.

"Чем больше советов, тем хуже. Вот я сейчас провел ревизию, у нас в республике всяких комиссий и советов насчитывается 169 штук. Мы сейчас ликвидируем почти половину, и я вам скажу, что никто из вас этого даже не заметит. Многим из вас станет легче жить", - отметил А.Николаев.

По его словам, бесконечное создание этих комиссий ни к чему, кроме лишней бюрократии, не приведет, а единственный совет, который нужно создать, - это координационный совет по борьбе с незаконным предпринимательством, так как это серьезнейшая проблема для современного бизнеса.

"Государство должно сделать инфраструктуру: соответствующий аэропорт, нормальные дороги, газ, свет и так далее. Но строить гостиницы за счет бюджета мы не будем, создавать госкомпании, которые будут заниматься туризмом, содержать туристические объекты - тоже нет. Этим должен заниматься бизнес", - отметил А.Николаев.