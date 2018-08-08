В Якутии отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

08.08.18 09:08

© РИА Новости. Игорь Агеенко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Врио главы Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в связи с лесными пожарами на территории республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

"Указ принят в связи с локализацией лесных пожаров на обслуживаемой зоне лесного фонда, отменой режимов ЧС муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах и снижением до I и II классов пожарной опасности на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Режим ЧС регионального характера был введён 6 июля в связи с увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, в частности - сухих гроз. Ситуация была классифицирована по IV-V классу пожарной опасности, режим ЧС был введен в лесах на территории Намского и Вилюйского районов.

По оперативным данным, на утро 8 августа в необслуживаемых зонах находится 22 очага пожаров, которые не несут угрозы населённым пунктам и опасности для объектов экономики.

Как сообщалось ранее, были возбуждены уголовные дела по фактам халатности, приведшей к пожарам в Намском, Горном, Сунтарском районах. Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,4 млн га.