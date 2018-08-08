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08.08.18 09:08
В Якутии отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
"Указ принят в связи с локализацией лесных пожаров на обслуживаемой зоне лесного фонда, отменой режимов ЧС муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах и снижением до I и II классов пожарной опасности на всей территории республики", - говорится в сообщении.
Режим ЧС регионального характера был введён 6 июля в связи с увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, в частности - сухих гроз. Ситуация была классифицирована по IV-V классу пожарной опасности, режим ЧС был введен в лесах на территории Намского и Вилюйского районов.
По оперативным данным, на утро 8 августа в необслуживаемых зонах находится 22 очага пожаров, которые не несут угрозы населённым пунктам и опасности для объектов экономики.
Как сообщалось ранее, были возбуждены уголовные дела по фактам халатности, приведшей к пожарам в Намском, Горном, Сунтарском районах. Общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,4 млн га.
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