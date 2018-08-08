Крушение вертолета: оперативно-следственная группа еще работает на месте происшествия с Ми-8
  
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
   
Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
08.08.18 09:11

Участники подводной экспедиции сообщают об обнаружении у берегов Крыма остова судна II-III века н.э

Фото Оксана Истратова
8 августа. Interfax-Russia.ru - Судно, предположительно II-III века, относящееся к римскому периоду, обнаружено в Черном море у берегов Балаклавы (Севастополь).

"Судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Размер обнаруженного объекта - 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых "круглых кораблей", использовавшихся в римскую эпоху как торговые суда", - говорится в поступившем в среду в "Интерфакс" пресс-релизе старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук, кандидата исторических наук Виктора Лебединского. Ученый осуществляет научное руководство экспедицией "Нептун", участники которой проводят глубоководные работы на объекте.

"Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна - ИФ), разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них - железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на месте кораблекрушения видна мощная мачта диаметром более полуметра", - отмечается в сообщении.

Кроме якоря, другой материал (например, фрагменты керамики), по которому можно было бы установить возраст судна, пока не найден.

"Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность подняты образцы древесины. Проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна. После уточнения датировки объекта работы будут продолжены", - говорится в пресс-релизе.

Экспедиция "Нептун" проводится при поддержке фонда президентских грантов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.08.18 10:34
Ночные автобусы начнут ходить в аэропорт "Внуково" из центра Москвы
.
  08.08.18 09:43
Московские школьники начнут учебный год 3 сентября
.
  08.08.18 08:39
Стадион "Динамо" откроют в Москве до конца года
.
  08.08.18 08:30
С начала года в "новой" Москве построили более 650 тысяч "квадратов" недвижимости
.
  08.08.18 08:11
Популярность велопроката в Москве в 2018 году уже перекрыла рекорд всего прошлого года
.
  07.08.18 16:44
Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках
.
  07.08.18 16:10
По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро
.
  07.08.18 12:23
Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве
.
  07.08.18 11:06
Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов
.
  07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket