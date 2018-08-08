Семь водоемов планируют "оздоровить" в Свердловской области до 2024 года

08.08.18 09:16

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

8 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало проект экологической реабилитации семи водоемов, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Он создан в рамках национального проекта "Экология", согласно которому к концу 2024 года необходимо добиться повышения качества питьевой воды и экологического оздоровления водных объектов.

"В настоящее время разработан паспорт регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева.

По его словам, почти все водоемы расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов.

"В случае включения регионального проекта в национальный, его реализация начнется уже в январе 2019 года", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, объем финансирования программы из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года превысит 1,2 млрд рублей.

Первым будет реабилитировано Черноисточинское водохранилище, мероприятия по оздоровлению которого уже начались. Так, из бюджета региона в 2018 году было выделено более 50 млн рублей на эту работу.

"В текущем году, в частности, планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в поселке Черноисточинск", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в июле 2017 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Водоканал-НТ" в связи со сбросом сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище. Предприятие было оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор - на 25 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 25 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, которое является источником водоснабжения Нижнего Тагила. Еще 5 млн рублей - на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия по его экологической реабилитации.

Кроме того, согласовано выделение 9 млн рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.