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08.08.18 09:16
Семь водоемов планируют "оздоровить" в Свердловской области до 2024 года
Он создан в рамках национального проекта "Экология", согласно которому к концу 2024 года необходимо добиться повышения качества питьевой воды и экологического оздоровления водных объектов.
"В настоящее время разработан паспорт регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева.
По его словам, почти все водоемы расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов.
"В случае включения регионального проекта в национальный, его реализация начнется уже в январе 2019 года", - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, объем финансирования программы из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года превысит 1,2 млрд рублей.
Первым будет реабилитировано Черноисточинское водохранилище, мероприятия по оздоровлению которого уже начались. Так, из бюджета региона в 2018 году было выделено более 50 млн рублей на эту работу.
"В текущем году, в частности, планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в поселке Черноисточинск", - уточняется в пресс-релизе.
Как сообщалось, в июле 2017 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Водоканал-НТ" в связи со сбросом сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище. Предприятие было оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор - на 25 тыс. рублей.
Также сообщалось, что в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 25 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, которое является источником водоснабжения Нижнего Тагила. Еще 5 млн рублей - на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия по его экологической реабилитации.
Кроме того, согласовано выделение 9 млн рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.
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