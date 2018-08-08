Сухие грозы продолжают поджигать леса в Иркутской области

08.08.18 09:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 августа. Interfax-Russia.ru - По данным на утро среды в Иркутской области действует 11 природных пожаров на общей площади более 11 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За минувшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар на площади 6 га в Усть-Илимском районе. В его тушении задействовано семь сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.

На сайте Главного управления МЧС по региону уточняется, что данный пожар возник из-за гроз в 8 км от поселка Тубинский.

В зоне космического мониторинга на территории самого северного в регионе Катангского района продолжает действовать 10 лесных пожаров, возникших 6 августа из-за сухих гроз. Их общая площадь на утро текущего дня составила 11 тыс. 42 га.

По решению областной комиссии по ЧС тушение данных очагов не ведется из-за их крайней удаленности, а также отсутствию угроз для поселений и объектов экономики.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в регионе действовало 10 пожаров на общей площади 10 тыс. 715 га, все - в зоне космомониторинга в Катангском районе.