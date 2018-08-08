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08.08.18 09:20
Сухие грозы продолжают поджигать леса в Иркутской области
"За минувшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар на площади 6 га в Усть-Илимском районе. В его тушении задействовано семь сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
На сайте Главного управления МЧС по региону уточняется, что данный пожар возник из-за гроз в 8 км от поселка Тубинский.
В зоне космического мониторинга на территории самого северного в регионе Катангского района продолжает действовать 10 лесных пожаров, возникших 6 августа из-за сухих гроз. Их общая площадь на утро текущего дня составила 11 тыс. 42 га.
По решению областной комиссии по ЧС тушение данных очагов не ведется из-за их крайней удаленности, а также отсутствию угроз для поселений и объектов экономики.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в регионе действовало 10 пожаров на общей площади 10 тыс. 715 га, все - в зоне космомониторинга в Катангском районе.
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