Археологи исследовали позднескифскую крепость, найденную при строительстве трассы "Таврида" в Крыму

08.08.18 09:21

Фото с сайта Института археологии РАН

8 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые предварительно идентифицировали как крепость II - III веков нашей эры поселение на склонах и вершине Мекензиевых гор в районе Севастополя, обнаруженное осенью 2016 года, сообщает Институт археологии РАН.

Название объекта, найденного у поселка Фронтовое, по историческим сведениям реконструируется как "Кермен-Бурун". В апреле-июле нынешнего года проведены охранные научные археологические исследования на поселении.

"Археологический материал (...) позволяет предварительно датировать неукрепленную часть поселения и укрепление на верхнем плато серединой II - первой половиной III века н.э.", - говорится в материалах института.

Датирующим материалом здесь являются фрагменты амфор.

Нумизматический материал, найденный во время исследования, в основном принадлежит херсонесской чеканке конца I - II века нашей эры.

"Расположенное в седловине между двух скалистых останцев поселение представляет собой часть более обширного комплекса небольших селений, основным ядром которых была небольшая каменная крепость, остатки стен которой попадают в зону (строительства федеральной - ИФ) трассы "Таврида" и поэтому были расчищены в полном объеме", - отмечают ученые.

Поселение расположено на северо-восточном склоне Мекензиевых гор, на вершине, склонах и у подножья возвышенности.

"Характер устройства оборонительной системы крепости: размещение, техника строительства и материал кладки, - является типичным для позднескифских укреплений первых веков нашей эры и полностью подчинен рельефу местности, что позволяет отнести поселение к городищам контурного (островного) типа", - говорится в сообщении Института археологии РАН.

На площади верхнего плато скалистой возвышенности, которую исследовала экспедиция, выявлены три оборонительных стены.

"Реконструируемая длина стен северного фланга в древности составляла не менее 31 метра, восточного (вместе с воротным проемом) - 44 метра, южного - 13 (сохранившаяся) и 27 метров по скальному выходу. Периметр оборонительных стен в древности в пределах исследованной площади составил 115 метров. Открытая раскопками площадь поселения составляет около 14 тыс. кв. м", - сообщили специалисты.