Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступят во Владивостоке в сентябре

08.08.18 09:24

© РИА Новости. Максим Блинов

8 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках культурной программы четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, под руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета выступит новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Владивосток примет музыкантов 10 сентября на Приморской сцене Мариинского театра. Он станет первым городом международного турне оркестра, сообщает пресс-служба администрации края.

Также музыканты отправятся в Сингапур, Пекин, Шанхай, Сеул.

Их выступление станет украшением культурной программы ВЭФ, отмечает пресс-служба.

Также на площадке Приморской сцены Мариинского театра во время форума пройдет дальневосточная премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста", балет "Спящая красавица" и концерты при участии азиатских артистов из Японии, Китая и Южной Кореи.

Как сообщалось, в рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке пройдут концерты, спектакли и выставки, а также программы на открытых площадках на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский и на материковой части Владивостока. Желающие смогут посетить выставку "Улица Дальнего Востока", где регионы представят свои лучшие достижения, культуру и традиции.

Восточный экономический форум в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.