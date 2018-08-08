Предприятие по переработке твердых промотходов планируют создать в Новокузнецке за 41 млн рублей

08.08.18 09:33

© РИА Новости. Александр Кондратюк

8 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Научно-производственное предприятие "Переработка отходов" (НПП ПО) планирует организовать в ТОР Новокузнецка (Кемеровская область) переработку твердых промышленных отходов, сообщил директор компании Владимир Солдатов в ходе заседания совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области.

Инвестиции в проект в 2018-2019 годах составят 41 млн рублей.

"В планах (предприятия - ИФ) прием отходов за плату, производство продукции из отходов и создание современного полигона, который будет принимать ту часть отходов, которая не будет подлежать переработке и которую можно будет размещать", - сказал В.Солдатов, пояснив, что речь идет именно о промышленных, а не о технологических отходах. "Это, например, отходы демонтажа зданий и сооружений (а также другие отходы - ИФ), которые образуются в процессе производства и не являются технологическими. Не вскрыша и не шлаки", - уточнил он.

По словам В.Солдатова, в перспективе компания намерена создать кластер по переработке твердых промотходов за счет привлечения партнеров. При этом под кластером понимается "территория, в которой оказывалась бы комплексная услуга по обращению с отходами и которая бы соответствовала требованиям (закона - ИФ)".

После заседания инвестсовета В.Солдатов пояснил журналистам, что в настоящее время, ни в Кузбассе, ни в Сибири в целом нет действующих публичных полигонов для размещения твердых бытовых отходов, а также отсутствуют структуры и копании, к которым юрлица могли бы обратиться для решения вопросов по этим видам отходов. В то же время уже с 2020 года произойдет ужесточение законодательства, в результате чего под запрет попадет размещение еще ряда видов отходов, "которые возможны к дальнейшему использованию".

"Сортировка отходов пока не оправдана экономически. Но проблема в том, что завтра это будет обязательное требование законодательства, которое (юрлица будут - ИФ) не в состоянии исполнить из-за отсутствия мощностей, инфраструктуры", - подчеркнул директор, подтвердив, что проект реализуется "в расчете на меняющееся законодательство". При этом, в частности, в Новокузнецке действует 3 частных полигона твердых бытовых отходов, принадлежащих и эксплуатирующихся метзаводами Evraz, РусАл и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Переработку отходов НПП ПО планирует осуществлять при помощи пиролизных установок российского производства "Фортан", предназначенных для переработки углеродосодержащих отходов (древесина, резинотехнические изделия, использованные нефтепродукты, загрязненная нефтепродуктами ветошь). В.Солдатов пояснил, что речь идет о мобильном оборудовании контейнерного типа, которое фактически будет работать "под открытым небом". Предполагается, что на первом этапе будут работать две такие установки.

По словам директора, объем отходов, которые компания сможет принимать уже на первом этапе, составит 100 тыс. тонн в год. "Прогнозируемые объемы реализации услуг по переработке установкой "Фортан" составят от 200 тонн в год. По размещению отходов при выходе на полную мощность минимальный показатель будет 50 тыс. тонн в год. Дополнительно с этих 50 тыс. тонн будет реализовано порядка 8 тыс. тонн вторсырья", - сказал В.Солдатов в ходе выступления, добавив, что предприятие намерено перерабатывать как минимум 25% производимых Новокузнецком твердых производственных отходов.

Полигон площадью около 30 га рассчитан на 30 лет, затем территория будет рекультивирована.

Замглавы Новокузнецка по экономическим вопросам Ирина Прошунина в ходе заседания инвестсовета напомнила, что Новокузнецк стал одним из пилотных проектов по созданию на территории города экотехнопарка. До конца текущего года ведется разработка концепции и формирования пула предприятий, которые составят пул экотехнопарка. "Этот проект (НПП ПО - ИФ) интересен для Новокузнецка с этой точки зрения. В идеале - зеленый сити-город, когда отходы деятельности одного производства становятся ресурсом для другого производства", - сказала И.Прошунина, добавив, что реализация проекта ведется в промзоне бывшего ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" (в настоящее время - площадка рельсового проката АО "Евраз ЗСМК").

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Научно-производственное предприятие "Переработка отходов" зарегистрировано в июне 2018 года. 20% ООО владеет В.Солдатов, еще по 40% принадлежит Антону Мурылеву и Юрию Ушакову. Ю.Ушаков является совладельцем ряда компаний в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также Алтайском крае.

А.Мурылев, в частности, владеет 50% ООО "Технологии рециклинга" (Новокузнецк). Как сообщалось, Evraz в 2015 году продал этой компании цех шлакопереработки "Евраз ЗСМК", продуктом переработки которого являются железосодержащие материалы, применяемые в металлургическом переделе, а также щебень, который может быть использован в строительстве, при отсыпке дорог и в ландшафтных работах. Как пояснил во вторник В.Солдатов, в настоящее время ООО "Технологии рециклинга" "работает в пяти регионах РФ".