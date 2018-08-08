Центры молодежного инновационного творчества откроют в одном из районов Югры

08.08.18 09:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют открыть как минимум три центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в текущем году, сообщается на сайте местной администрации в среду.

Центры появятся в трех поселениях района - Белый Яр, Барсово, Солнечный. Также прорабатывается вопрос открытия подобного заведения в Лянторе. Это будут технологические кружки со специализированным оборудованием.

По словам начальника управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елены Мельниковой, которые приводятся в сообщении, на базе ЦМИТов подростки смогут познакомиться с робототехникой, 3D моделированием и различными инженерными дисциплинами.

"Заявок от поселений Сургутского района было даже больше, чем мы ожидали. Но на этот год решено, что мы сможем реализовать максимум четыре подобных проекта", - сообщила Е.Мельникова.

Она отметила, что инвесторам помимо помощи с поиском помещений и льготных условий аренды, предоставляются гранты в размере одного миллиона рублей из средств местного и окружного бюджетов.

По предварительной оценке, в каждом из центров смогут заниматься около 600 человек в год.

Ожидается, что в перспективе, ЦМИТы могут стать центрами профессиональной подготовки подростков и молодежи.