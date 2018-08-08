Центры молодежного инновационного творчества откроют в одном из районов Югры

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8 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют открыть как минимум три центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в текущем году, сообщается на сайте местной администрации в среду.
Центры появятся в трех поселениях района - Белый Яр, Барсово, Солнечный. Также прорабатывается вопрос открытия подобного заведения в Лянторе. Это будут технологические кружки со специализированным оборудованием.
По словам начальника управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елены Мельниковой, которые приводятся в сообщении, на базе ЦМИТов подростки смогут познакомиться с робототехникой, 3D моделированием и различными инженерными дисциплинами.
"Заявок от поселений Сургутского района было даже больше, чем мы ожидали. Но на этот год решено, что мы сможем реализовать максимум четыре подобных проекта", - сообщила Е.Мельникова.
Она отметила, что инвесторам помимо помощи с поиском помещений и льготных условий аренды, предоставляются гранты в размере одного миллиона рублей из средств местного и окружного бюджетов.
По предварительной оценке, в каждом из центров смогут заниматься около 600 человек в год.
Ожидается, что в перспективе, ЦМИТы могут стать центрами профессиональной подготовки подростков и молодежи.