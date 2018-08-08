Старые свалки в ингушских городах и селах ликвидируют до конца 2023 года

08.08.18 09:38

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8 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии намерены за несколько лет завершить работу по ликвидации оставшихся мусорных свалок в 17 населённых пунктах региона, сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам республики Магомед Бабхоев на первом заседании экологического совета при главе региона в Магасе.

"До конца 2023 года будут ликвидированы все старые свалки в городах Малгобек, Карабулак и 15 сельских поселениях республики", - процитировали агентству "Интерфакс-Юг" М.Бабхоева в пресс-службе главы региона.

По словам главы Комэкологии, ведомством в установленные сроки реализована "дорожная карта" по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, утверждена госпрограмма "Охрана и защита окружающей среды" по ликвидации за счет средств федерального бюджета крупных свалок ТКО в Назрани и селе Нестеровское, а также внесены изменения в государственную программу по ликвидации всех 19 несанкционированных свалок ", - добавил руководитель ведомства.

Кроме того, отметил М.Бабхоев, в регионе реализуется инвестиционный проект по созданию полного комплекса по сбору, переработке, утилизации и размещению ТКО.

Первый полигон отходов в Сунженском районе внесен в государственный реестр объектов размещения ТКО. Также завершено строительство первого мусоросортировочного комплекса.

При этом в ходе заседания глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил составить графики передачи всех свалок на баланс регионального оператора "Экосистема", оказать инвестору всяческую поддержку, в том числе и налоговые послабления.

Руководитель субъекта призвал ответственных должностных лиц чаще привлекать к экологическим рейдам и акциям школьников, студентов и общественников.

По данным пресс-службы, указ о создании экологического совета при главе республики Ю.-Б.Евкуров подписал 26 апреля 2018 года. Главной целью общественной структуры служит разработка комплексных мер по улучшению экологической ситуации в регионе в тесном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.