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08.08.18 09:43
Московские школьники начнут учебный год 3 сентября
"1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днём. И первая суббота сентября не будет исключением. Так что догуливайте тёплые деньки на даче или в парках", - сказал С.Собянин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.
По его словам, школьники в выходные перед новым учебным годом могут посетить международный форум "Город образования", который пройдёт на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.
Между тем, ранее глава департамента образования столицы издал приказ, в соответствии с которым "мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по 3 сентября включительно" на усмотрение учебных заведений.
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