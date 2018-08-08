Анапа и пригороды оказались без воды из-за коммунальной аварии

08.08.18 09:51

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез

8 августа. Interfax-Russia.ru - Ограничена подача воды в жилые микрорайоны и пригородные поселки Анапы из-за аварии на магистральном водопроводе, питающем курорт, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города в среду.

"Утром в среду около 4:00 мск из строя вышел водовод 1200 мм. Населенные пункты муниципалитета водой обеспечивает водовод диаметром 500 мм. В связи с этим резко снижено давление и ограничены в подаче воды в высотные жилые дома в городской черте и домовладения в некоторых сельских населенных пунктах. Ведутся аварийные работы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Глава Анапы Юрий Поляков провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Мэр города, отметили в пресс-службе, поручил проработать вопрос дополнительного обеспечения города и района водой.

"Принято решение временно подключиться к частному водоводу и тем самым обеспечить дополнительный объем",- сказал собеседник агентства.

Власти курорта также организуют подвоз воды в автоцистернах, которые будут обслуживать районы города по графику.