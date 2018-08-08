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08.08.18 09:51
Анапа и пригороды оказались без воды из-за коммунальной аварии
"Утром в среду около 4:00 мск из строя вышел водовод 1200 мм. Населенные пункты муниципалитета водой обеспечивает водовод диаметром 500 мм. В связи с этим резко снижено давление и ограничены в подаче воды в высотные жилые дома в городской черте и домовладения в некоторых сельских населенных пунктах. Ведутся аварийные работы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Глава Анапы Юрий Поляков провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Мэр города, отметили в пресс-службе, поручил проработать вопрос дополнительного обеспечения города и района водой.
"Принято решение временно подключиться к частному водоводу и тем самым обеспечить дополнительный объем",- сказал собеседник агентства.
Власти курорта также организуют подвоз воды в автоцистернах, которые будут обслуживать районы города по графику.
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