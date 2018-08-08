На калининградском свинокомплексе RBPI из-за АЧС уничтожат более 111 тыс. свиней

08.08.18 10:22

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 августа. Interfax-Russia.ru - На свинокомплексе RBPI (Russia Baltic Pork Invest) в Калининградской области, где в июле обнаружена африканская чума свиней (АЧС), будет уничтожено 111,2 тыс. животных, сообщает Россельхознадзор.

"Заболевание выявлено на свинокомплексе 10 июля 2018 года. По данным государственной ветеринарной службы региона, всего на предприятии на эту дату содержалось 111 222 головы свиней, - говорится в сообщении. - По данным на 18 июля от заболевания пало более 21 тыс. свиней. На предприятие наложен карантин, все поголовье подлежит уничтожению".

Во вторник по инициативе предприятия состоялась встреча генерального директора ООО "Управляющая компания РБПИ Групп" Томаса Норгаарда с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Глава службы подчеркнул, что сейчас важно оперативно ликвидировать очаг заболевания и не допустить распространения вируса на другие предприятия компании. В случае необходимости Россельхознадзор готов направить на предприятие своих экспертов.

Согласно сообщению, Россельхознадзор также проинформировал Т.Норгаарда о том, что служба не исключает факт сокрытия заболевания со стороны менеджмента компании. Такие выводы сделаны в связи с тем, что контаминированная вирусом АЧС продукция предприятия была обнаружена в ряде регионов страны.

Ключевыми причинами распространения вируса в Калининградской области Россельхознадзор считает циркуляцию возбудителя в популяции диких кабанов, а также нелегальные убой животных и торговлю живыми животными и продукцией свиноводства, отмечается в сообщении.

В связи с этим С.Данкверт подчеркнул, что более года назад предупреждал главу региона о существующем риске распространения заболевания в Калининградской области. Область уже давно пребывает в зоне повышенного риска из-за соседства с Польшей и Литвой, где АЧС масштабно распространяется с начала 2014 года.