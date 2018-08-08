Полицейские Удмуртии обнаружили региональный склад интернет-магазина по продаже наркотиков

08.08.18 10:30

© РИА Новости. ФСБ РФ

8 августа. Interfax-Russia.ru - Полицейские Удмуртии задержали наркодилера в Ижевске, изъято более 4,5 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по республике в среду.

Как сообщается, 19-летний местный житель был задержан при попытке сбыта наркотиков, у него изъято почти полкилограмма синтетического вещества.

"В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного полицейскими обнаружено и изъято еще более четырех килограммов различных наркотических средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, задержанный содержал региональный склад интернет-магазина по продаже наркотиков.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере"). Он заключен под стражу.