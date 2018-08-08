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08.08.18 10:34

Ночные автобусы начнут ходить в аэропорт "Внуково" из центра Москвы

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 августа. Interfax-Russia.ru - Новый ночной пассажирский маршрут заработает в столице через несколько дней: автобус Н11 свяжет аэропорт "Внуково" со станцией метро "Китай-город", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Через несколько дней свой ночной маршрут получит "Внуково". Автобус Н11 свяжет аэропорт с метро "Китай-город", - написал С.Собянин в своем блоге в среду.

Кроме того, по его информации, с 1 сентября автобус Н3 будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.

Ночные маршруты "Мосгортранса" появились всего пять лет назад, напомнил мэр. "Сегодня ими пользуются почти 5 тыс. человек еженощно. 12 маршрутов развозят пассажиров из центра до спальных районов у МКАДа. Их них восемь маршрутов отправляются от главного наземного хаба у метро "Китай-город", где можно сделать пересадку", - отметил мэр.

По словам С.Собянина, самый популярный ночной маршрут Москвы - Н1 "Шереметьево - Озерная". "Самый удобный маршрут для прогулок по ночной Москве - автобус "Б" ("Букашка"), курсирующий по Садовому кольцу с интервалом всего 15 минут", - добавил он.

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