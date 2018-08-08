Спасатели тушат крупный пожар на свалке в Новосибирске

08.08.18 13:17

© РИА Новости. Саид Царнаев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Более суток продолжается ликвидация крупного пожара на мусорном полигоне близ Хилокского рынка в Кировском районе Новосибирска, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Во вторник в 07:45 поступил вызов о возгорании на мусорном полигоне, в 10:59 мск пожар был локализован на площади 3 тыс. кв. м.

"В настоящее время продолжается проливка на месте возгорания, его засыпают специально подвезенным грунтом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экспресс-анализ проб воздуха, взятых вблизи полигона, показал, что превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, однако будет проведен более детальный анализ.

Со своей стороны, пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

"Поджог полигона произошел в труднодоступном для спецтехники месте. Для локализации очага возгорания (10-15 метров) администрацией полигона и предприятием были приняты все необходимые меры. Чтобы обеспечить проезд спецтехники потребовалось время. Это привело к распространению огня - площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по полной ликвидации возгорания - пролив водой и засыпка грунтом - ведутся силами МУП "Спецавтохозяйство".

"В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по выяснению обстоятельства случившегося", - отмечает пресс-центр.