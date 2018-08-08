Погода ухудшится в Тюменской области

08.08.18 11:42

© РИА Новости. Евгений Одиноков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Тюменской области предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий в ближайшие дни, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

В частности, 9 августа на территории области ожидаются ливни, грозы, возможен град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 21 м/с. 10 августа днем прогнозируется понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер до 21 м/с.

"Непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей", - подчеркивается в пресс-релизе.

Спасатели рекомендуют жителям региона пережидать порывы ветра в помещении. Если непогода застала на улице - укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных упасть.

Ранее сообщалось, что в мае над Тюменью дважды проносился ураганный ветер. Так, 20 мая в городе во время урагана были повалены сотни деревьев, сорваны крыши с домов, опрокинуты автобусные остановки. 39 человек в этот день получили различные травмы, шесть из них были госпитализированы.

24 мая из-за сильного ветра без света остались более 200 домов, в том числе многоэтажные жилые здания.