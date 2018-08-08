Режим повышенной готовности введен в Оренбурге из-за сильного запаха газа

08.08.18 11:50

© РИА Новости. Артем Житенев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Оренбурга Евгений Арапов подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности в связи с поступившими обращениями на запах газа и сероводорода.

На сайте администрации города сообщается в среду, что режим введен с 7 августа.

Администрация Оренбурга просит горожан при обнаружении запаха газа или сероводорода незамедлительно обращаться в оперативные службы.

"Экологическими службами города проводится вся необходимая работа по устранению причин неприятного запаха", - говорится в сообщении.

В управлении Росприроднадзора по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что по данному факту проводится административное расследование в отношении пока неустановленного круга лиц.

"Будет проверяться, в частности, станция аэрации водоканала Оренбурга, поскольку в зоне ее влияния зафиксировано значительное превышение показателей", - сказал собеседник агентства.

Между тем, на сайте Минэкологии региона отмечается, что в непосредственной близости от городских очистных сооружений превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе достигало 25 и более раз.

"Изучение динамики данного показателя, с учетом направления ветра указывает на то, что источником неприятного запаха в атмосфере является система канализации Оренбурга, обслуживаемая ООО "Оренбург Водоканал". При этом аварийных ситуаций в функционировании канализационных систем не возникало", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ситуация стала возможной из-за отсутствия ветра и жаркой погоды, что способствовало повышению интенсивности испарения канализационных стоков и затруднило их естественное рассеивание.

"Для снижения влияния очистных сооружений, с учетом метеоусловий, будет применен препарат, нейтрализующий летучие серосодержащие вещества", - приводятся в сообщении данные технической службы водоканала города.