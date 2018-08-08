Погода ухудшится в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях

08.08.18 12:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в Челябинской области 8 и 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер более 25 м/с.

В этот же период на востоке Пермского края и юге Свердловской области прогнозируются сильные дожди.

"Днем в Свердловской области шквалистые усиления ветра до 25 м/с", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области.