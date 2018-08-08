Вопросы инициативных групп для пенсионного референдума одобрены ЦИК РФ

08.08.18 12:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующие решения были приняты на заседании Центральной избирательной комиссии в среду.

В частности, ЦИК признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы, из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности его президент Марина Семенова. На заседании ЦИК она сообщила, что "ратует за то, чтобы пенсионный возраст был уменьшен вообще для многодетных родителей".

"И как только мы узнали о том, что будет увеличен пенсионный возраст, для нас это стало неприятным сюрпризом. Так как в наш союз входят организации из 46 регионов, соответственно, этот вопрос крайне болезненный для многодетных. Поэтому было принято решение общим собранием вынести на референдум вопрос о повышении пенсионного возраста", - сказала М.Семенова.