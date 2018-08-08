Две леговушки столкнулись под Саратовом, пострадали 6 человек, среди них 4 детей

08.08.18 12:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru - Шесть человек пострадали в дорожной аварии в Балашовском районе Саратовской области в среду, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального УГИБДД.

"По предварительной информации, ДТП произошло в 10:50 мск на 562-м км автодороги "Подъезд к Саратову от М6 Каспий", там автомобиль "Нива" с саратовскими номерами столкнулся с "Сузуки" из Иркутска",- сказал собеседник агентства.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести в местные клиники доставили шесть человек: двоих взрослых и четверых детей из обеих машин, уточнили в ГИБДД.

Причины ДТП выясняются.