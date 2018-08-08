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08.08.18 12:57
Турбазы нарушают природоохранное законодательство на Байкале в Бурятии
"Более чем на 90 % объекты размещения туристов действуют с нарушениями и оказывают негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.
Только на территориях Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов республики зарегистрировано 179 действующих субъектов рекреационной деятельности.
В границах центральной экологической зоны на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск расположено 16 туристических баз.
"Проведенные проверки свидетельствует о распространенности нарушений природоохранного законодательства, допускаемых хозяйствующими субъектами при осуществлении рекреационной деятельности в границах центральной экологической зоны озера Байкал", - указывается в сообщении.
Так, установлены факты самовольного занятия земельных участков, нарушения правил их использования, строительства, реконструкции объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы, использования питьевых скважин без лицензий на пользование недрами и санитарно-эпидемиологических заключений, а также захламления земельных участков и другие нарушения.
В судебном порядке к туристическим объектам были предъявлены требования как запрета определенных видов деятельности до устранения нарушений законодательства, так и сноса объектов, возведенных на самовольно занятых земельных участках.
На данный момент на территории Республики Бурятия выявлено более 120 нарушений в сфере туризма, для устранения которых внесено свыше 20 представлений, в суды направлено 25 исковых заявлений, в том числе о сносе незаконных построек, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения представлений хозяйствующими субъектами приняты меры к устранению нарушений природоохранного законодательства, 31 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, требования 9 исковых заявлений удовлетворены судами, вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, назначено штрафов на общую сумму 784 тыс. рублей.
Северобайкальским межрайонным природоохранным с владельцев туристических объектов взыскано 145 тыс. рублей ущерба, причиненного загрязнением почвы.
Так, благодаря своевременным мерам Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора об оспаривании в суде договора аренды лесного участка удалось предотвратить возведение объектов туристической деятельности (пять временных деревянных строений) на территории природного заказника "Фролихинский" и сохранить одно из северных лежбищ байкальской нерпы.
Баргузинским районным судом Республики Бурятия удовлетворены исковые требования о запрете эксплуатации отеля "Лукоморье", принадлежащего гражданину КНР. В настоящее время отель "Лукоморье" закрыт.
Проверки будут продолжатся весь туристический сезон.
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