Турбазы нарушают природоохранное законодательство на Байкале в Бурятии

08.08.18 12:57

© РИА Новости. Михаил Мордасов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Повсеместное нарушение природоохранного законодательства выявлено в ходе проверок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Более чем на 90 % объекты размещения туристов действуют с нарушениями и оказывают негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Только на территориях Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов республики зарегистрировано 179 действующих субъектов рекреационной деятельности.

В границах центральной экологической зоны на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск расположено 16 туристических баз.

"Проведенные проверки свидетельствует о распространенности нарушений природоохранного законодательства, допускаемых хозяйствующими субъектами при осуществлении рекреационной деятельности в границах центральной экологической зоны озера Байкал", - указывается в сообщении.

Так, установлены факты самовольного занятия земельных участков, нарушения правил их использования, строительства, реконструкции объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы, использования питьевых скважин без лицензий на пользование недрами и санитарно-эпидемиологических заключений, а также захламления земельных участков и другие нарушения.

В судебном порядке к туристическим объектам были предъявлены требования как запрета определенных видов деятельности до устранения нарушений законодательства, так и сноса объектов, возведенных на самовольно занятых земельных участках.

На данный момент на территории Республики Бурятия выявлено более 120 нарушений в сфере туризма, для устранения которых внесено свыше 20 представлений, в суды направлено 25 исковых заявлений, в том числе о сносе незаконных построек, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения представлений хозяйствующими субъектами приняты меры к устранению нарушений природоохранного законодательства, 31 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, требования 9 исковых заявлений удовлетворены судами, вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, назначено штрафов на общую сумму 784 тыс. рублей.

Северобайкальским межрайонным природоохранным с владельцев туристических объектов взыскано 145 тыс. рублей ущерба, причиненного загрязнением почвы.

Так, благодаря своевременным мерам Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора об оспаривании в суде договора аренды лесного участка удалось предотвратить возведение объектов туристической деятельности (пять временных деревянных строений) на территории природного заказника "Фролихинский" и сохранить одно из северных лежбищ байкальской нерпы.

Баргузинским районным судом Республики Бурятия удовлетворены исковые требования о запрете эксплуатации отеля "Лукоморье", принадлежащего гражданину КНР. В настоящее время отель "Лукоморье" закрыт.

Проверки будут продолжатся весь туристический сезон.