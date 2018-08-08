В Калининградской области выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Нельма

08.08.18 13:01

© РИА Новости. Валерий Титиевский

8 августа. Interfax-Russia.ru - Надзорные ведомства и общественные активисты выясняют причины замора рыбы в реке Нельма, впадающей в Балтийское море, сообщил "Интерфаксу" руководитель калининградского "Зеленого фронта" Олег Иванов.

"Ситуация с массовой гибелью рыбы в Нельме критична. Эта река ранее считалась чистой и является постоянным местом обитания и нереста краснокнижных видов рыб, таких как минога, форель и бычок-подкаменщик. И потому сигнал населения о заморе рыбы стал причиной работы на месте надзорных ведомств и "зеленых", - рассказал О.Иванов.

Представители природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и "Зеленого фронта" на месте пытаются определить причины загрязнения Нельмы в районе поселка Кумачево Зеленоградского района.

"В одном из мест, примерно в 150 метрах от реки, располагаются сельскохозяйственные земли, на которых размещаются отходы животноводства - твердые фракции свиного навоза. Есть предположение, что из-за отсутствия гидроизоляции и системы сбора ливневых стоков с дождями загрязненные воды с высокой концентрацией соединений азота могли попасть в Нельму, что впоследствии привело к замору рыбы", - пояснил общественник.

По его словам, к проверке должен подключиться и региональный Росприроднадзор, который отберет пробы в реке. Прокуратура и Россельхознадзор устанавливают правообладателя земельного участка и отходов животноводства.