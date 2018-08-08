"Победа" в сентябре начнет летать из Минвод в Казань, Пермь и Екатеринбург

08.08.18 13:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" в середине сентября приступит к выполнению регулярных рейсов из Минеральных Вод в Казань, Пермь и Екатеринбург, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

Открытие прямого сообщения с Казанью запланировано на 16 сентября. Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам, воскресеньям). Вылет из Минеральных Вод в 23:00 (мск), время в полете - 2 часа 10 минут.

Первый рейс по маршруту Минеральные Воды - Пермь запланирован на 17 сентября. Самолеты будут летать 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам). Вылет из Минеральных Вод в 23:00 (мск), в полете - 3 часа 5 минут.

19 сентября авиакомпания приступит к выполнению прямого рейса в Екатеринбург, который будет осуществляться 2 раза в неделю (по средам и субботам). Вылет из Минеральных Вод в 23:00 (мск), полет будет занимать 3 часа.

Билеты на эти рейсы уже в продаже. Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing-737, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров в салоне экономического класса.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" - крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа. В 2017 году обслужил 2,2 млн пассажиров, что на 27% больше, чем годом ранее. Входит в аэропортовый холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

В настоящее время из Минвод в Екатеринбург летают авиакомпании Ural Airlines, "Икар", Nordwind Airlines. "Победа" будет первой авиакомпанией, осуществляющей авиаперелеты из Минвод в Казань и Пермь.