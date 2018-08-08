Родным жертв авиакатастрофы Ми-8 в Красноярском крае выплатят до 8 млн рублей

08.08.18 13:31

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Родственники погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 в Красноярском крае смогут получить денежную компенсацию до 8 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

"Есть положение о нашей комиссии Красноярского края (по ликвидации последствий авиакатастрофы - ИФ), и там предусмотрена выплата родным погибших из резервного фонда края около одного миллиона рублей", - сообщил А.Подкорытов.

Зампред правительства подчеркнул, что это лишь часть выплаты, предусмотрены также страховые компенсации, но большую часть выплат возьмут на себя компании, которые занимались перевозками погибших и в которых они работали.

"Мы в комиссии ведем координацию действий, есть и "Ванкор" (ООО "РН-Ванкорнефть", сотрудники которого погибли в катастрофе - ИФ), и "ЮТэйр", и есть субподрядчики "Ванкора", и мы предполагаем, что общий объем выплаты может достигнуть выше семи миллионов, даже под восемь миллионов каждой семье погибшего", - уточнил собеседник агентства.

Также чиновник сообщил, что в настоящее время продолжается идентификация останков погибших. По его словам, опознание некоторых из них сейчас можно провести только по ДНК родственников.

"Генетические исследования могут затянуться на несколько месяцев, до полугода, а может и больше", - пояснил А.Подкорытов.