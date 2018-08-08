Правительство РФ выделит 3 млрд рублей на достройку объектов Urban Group

08.08.18 13:43

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит Минстрою из резервного фонда 3 млрд рублей субсидий в виде взноса в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, говорится в распоряжении правительства, опубликованном официальном портале правовой информации.

Средства предназначены для финансирования достройки объектов застройщиков ООО "Ивастрой", ООО "Ваш город", ООО "Хайгейт", ООО "Экоквартал" и АО "Континент проект", а также для погашения расходов в соответствии с законом о банкротстве.

"Результатом таких реализации мероприятий является возобновление финансирования строительства объектов путем заключения Фондом договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений общей площадью не менее 35 тыс. кв.м", - говорится в документе.