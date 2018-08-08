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08.08.18 13:48
Паромная переправа в Крым из-за шторма 9-10 августа будет работать по фактической погоде
"С 9 августа с сохранением до конца дня 10 августа прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Работа переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность остановки движения судов", - говорится в пресс-релизе.
"Морская дирекция" просит автомобилистов планировать поездки с учетом объявленного прогноза.
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