Паромная переправа в Крым из-за шторма 9-10 августа будет работать по фактической погоде

08.08.18 13:48

© РИА Новости. Александр Полегенько

8 августа. Interfax-Russia.ru - Паромы через Керченский пролив в предстоящие четверг и пятницу будут ходить по фактической погоде или временно прекратить работу из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор паромной переправы - "Морская дирекция".

"С 9 августа с сохранением до конца дня 10 августа прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Работа переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность остановки движения судов", - говорится в пресс-релизе.

"Морская дирекция" просит автомобилистов планировать поездки с учетом объявленного прогноза.