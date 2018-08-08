Учителя и врачи Иркутской области с 2019 года начнут получать 13-ую зарплату

08.08.18 13:52

© РИА Новости. Владимир Трефилов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Врачи, учителя и некоторые другие категории работников бюджетной сферы Иркутской области с 2019 года будут получать ежегодную единовременную выплату - так называемую 13-ую зарплату, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В 2019 году - 10 тыс. рублей, в 2020 году - 20 тыс. рублей и далее в таком же объеме каждый год. Сейчас идет проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято до конца августа", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

Ежегодные единовременные выплаты бюджетникам предусматривает пятилетний план развития региона, разработка которого в настоящее время ведется.

"Предполагается, что он будет действовать с 2019 года. Первой его задачей губернатор считает рост зарплат бюджетников", - сказано в пресс-релизе.

"Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири", - цитирует пресс-служба С.Левченко.