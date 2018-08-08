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08.08.18 13:52
Учителя и врачи Иркутской области с 2019 года начнут получать 13-ую зарплату
"В 2019 году - 10 тыс. рублей, в 2020 году - 20 тыс. рублей и далее в таком же объеме каждый год. Сейчас идет проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято до конца августа", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.
Ежегодные единовременные выплаты бюджетникам предусматривает пятилетний план развития региона, разработка которого в настоящее время ведется.
"Предполагается, что он будет действовать с 2019 года. Первой его задачей губернатор считает рост зарплат бюджетников", - сказано в пресс-релизе.
"Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири", - цитирует пресс-служба С.Левченко.
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