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Около сотни работников птицефабрики в Оренбуржье требует выплаты долгов по зарплате

© РИА Новости. Максим Саенко
8 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Оренбургской области держит на контроле ситуацию с невыплатой заработной платы сотрудникам ООО "Родина" в Сорочинске.

"Вчера и сегодня инициативная группа работников собиралась у местной администрации и здания птицефабрики, требуя погасить долги по зарплате", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе облпрокуратуры в среду.

По данным собеседника агентства, рабочий процесс на самой птицефабрике в среду не приостановлен. Он затруднился уточнить численность собравшейся инициативной группы.

В свою очередь на портале правительства Оренбургской области сообщается, что во вторник коллектив из 89 человек не приступал к работе из-за долгов по зарплате. Отмечается, что задолженность составляет 2,4 млн рублей.

"Существуют проблемы с поставками комбикормов. С 8 августа на предприятии будут работать специалисты регионального Минсельхоза и ветеринарной службы. Внеплановая проверка инициирована в связи с появившейся информацией о нехватке корма и падеже птицы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что ООО "Птицефабрика "Родина" - проблемный объект, который уже с 2016 года находится на контроле оренбургского Минсельхоза.

"Специалисты ведомства в рамках регулярного ветеринарного контроля осуществляют мониторинг состояния птицы. Весной текущего года на предприятии были выявлены факты невыплаты заработной платы. Специалисты инициировали обращения работников по этому поводу в прокуратуру", - отмечается в пресс-релизе.

По информации областного правительства, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

"Директор птицефабрики Ирина Черникова была дисквалифицирована. Учредителем является Сергей Рыбин", - приводятся в сообщении данные регионального министерства труда и занятости.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону агентству уточнили, что на предприятии в среду работают следователи.

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