Инициаторы "пенсионного референдума" подали документы в избирком Нижегородской области

08.08.18 14:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Члены инициативной группы по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста в среду сдали в избирательную комиссию Нижегородской области необходимые для регистрации группы документы.

Региональный обком КПРФ сообщает, что в инициативную группу вошли 115 человек, "хотя желающих было гораздо больше".

Накануне прошло их собрание, на котором был утвержден вопрос, выносимый на референдум: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен".

"В течение 15 дней областная избирательная комиссия обязана принять решение о регистрации инициативной группы и передать документы в ЦИК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

В среду ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя инициативными группами, для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста, соответствующими законодательству.

В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности, его президент Марина Семенова.