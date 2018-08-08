Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
  
Выплатить готов: "Ингосстрах" назвал условие для компенсации убытков клиентам "Натали-Турс"
   
Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
08.08.18 14:14

Инициаторы "пенсионного референдума" подали документы в избирком Нижегородской области

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
8 августа. Interfax-Russia.ru - Члены инициативной группы по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста в среду сдали в избирательную комиссию Нижегородской области необходимые для регистрации группы документы.

Региональный обком КПРФ сообщает, что в инициативную группу вошли 115 человек, "хотя желающих было гораздо больше".

Накануне прошло их собрание, на котором был утвержден вопрос, выносимый на референдум: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен".

"В течение 15 дней областная избирательная комиссия обязана принять решение о регистрации инициативной группы и передать документы в ЦИК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

В среду ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя инициативными группами, для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста, соответствующими законодательству.

В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности, его президент Марина Семенова.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.08.18 10:34
Ночные автобусы начнут ходить в аэропорт "Внуково" из центра Москвы
.
  08.08.18 09:43
Московские школьники начнут учебный год 3 сентября
.
  08.08.18 08:39
Стадион "Динамо" откроют в Москве до конца года
.
  08.08.18 08:30
С начала года в "новой" Москве построили более 650 тысяч "квадратов" недвижимости
.
  08.08.18 08:11
Популярность велопроката в Москве в 2018 году уже перекрыла рекорд всего прошлого года
.
  07.08.18 16:44
Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках
.
  07.08.18 16:10
По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро
.
  07.08.18 12:23
Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве
.
  07.08.18 11:06
Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов
.
  07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket