Кузнецова призвала реформировать органы опеки после гибели приемного ребенка в Татарстане

08.08.18 14:39

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в связи с гибелью девочки после избиения приемным отцом в Татарстане призвала провести реформу органов опеки и попечительства.

"Череда подобных случаев нас убеждает в том, что необходимо реформирование органов опеки и попечительства, кардинальный пересмотр подходов к ее деятельности. Во-первых, безусловно, мониторинг компетенций, которыми обладают представители органов опеки и попечительства, соответствие их функционалу и должностным обязанностям, которые они несут сегодня, чтобы подобных случаев не повторялось", - сказала А.Кузнецова в среду журналистам.

По ее словам, решение о передаче ребенка в приемную семью должно приниматься с предельным уровнем ответственности. "Для этого важно иметь стандартизированный перечень методик, который бы давал информацию в первую очередь приемной семье, насколько они готовы взять ребенка на воспитание", - подчеркнула уполномоченный.

А.Кузнецова отметила, что по инциденту в Татарстане те же вопросы, что и по ряду предыдущих случаев: "где были органы опеки и попечительства, где были те, кто должен по своим должностным обязанностям следить за тем, что происходит в семье?"

Кроме того, уполномоченный намерена выяснить, каким образом принималось решение о передаче в приемную семью, почему органы опеки сочли, что семья сможет должным образом воспитать детей. Для этого А.Кузнецова направила в прокуратуру Татарстана запрос с просьбой проверить деятельность органов опеки.

Инцидент произошел в деревне Горка Алексеевского района Татарстана, где приемный отец избил ребенка. За медицинской помощью семья не обратилась, пытались лечить ее самостоятельно. 4 августа девочка скончалась. На ее теле было обнаружено множество травм и ожогов. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Отмечалось, что девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще пять детей в возрасте от семи до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей.

Дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Григорьев", возглавляемом обвиняемым. В настоящее время они изъяты из семьи и помещены в социальный приют.