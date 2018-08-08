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08.08.18 14:41
Драка произошла в одной из колоний в Иркутске, пострадали пять человек
Пресс-служба Главного управления ФСИН по региону сообщила в среду, что в результате инцидента днем 6 августа в ИК-3 колотое ранение в живот получил один из осужденных.
"Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает. Еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора между двумя осужденными.
"В настоящее время участники конфликта изолированы от основной массы осужденных, обстановка в учреждении контролируемая", - отмечается в сообщении.
В ИК-3 работает группа сотрудников Главка ФСИН, представители прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.
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