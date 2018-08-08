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08.08.18 14:48

Ввод жилья в Тульской области в 2018г ожидается на уровне прошлого года

© РИА Новости. Евгений Биятов
8 августа. Interfax-Russia.ru - Объемы строительства жилья в Тульской области в 2018 году составят 700 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко.

"За первое полугодие нынешнего года введено в эксплуатацию 295,5 тыс. кв. м жилья, что на 63,4% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. План по вводу жилья в 2018 году - 700 тыс. кв. метров", - сказала Э.Шевченко.

Как сообщалось, в 2017 году в регионе было введено 696,7 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, объемы жилищного строительства в нынешнем году прогнозируются на уровне 2017 года.

Министр отметила, что положительную роль в сохранении темпов ввода жилья играют, прежде всего, государственная поддержка рынка ипотечного кредитования, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2018 году Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования запущены пилотные продукты льготного ипотечного кредитования "Свой дом" со ставкой 6,25% и "Доступное жилье" со ставкой 7% для работников бюджетной сферы, многодетных и молодых семей.

"Тульская область последние три года занимает 4-е место в ЦФО по числу выданных ипотечных кредитов. Преимущественно за счет ипотечных кредитов на протяжении последних лет граждане приобретают больше жилья на первичном рынке", - подчеркнула Э.Шевченко.

В числе основных задач министр назвала ввод нового жилья взамен ветхого и аварийного. За время действия региональной программы переселения из аварийного фонда введено 469 тыс. кв. метров жилья.

"При этом проблема старого жилищного фонда не решена. Принимая во внимание важность этого вопроса, губернатор поручил продолжить мероприятия по расселению аварийного жилья за счет бюджета Тульской области. Планируется расселить порядка 14 тыс. кв. метров", - отметила Э.Шевченко.

Кроме того, уделено внимание долевому жилищному строительству. Сейчас в регионе 40 застройщиков осуществляют строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 130 объектах.

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