Более 500 млн рублей получит Якутия на ликвидацию последствий паводка

08.08.18 15:02

© РИА Новости. Владимир Трефилов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Около 590 млн рублей выделит правительство России из резервного фонда на ликвидацию последствий паводка в Якутии, сообщил врио главы Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook.

"Вышло долгожданное распоряжение о выделении Якутии помощи из федерального бюджета в связи с наводнением. Сейчас, когда поступят деньги, наша задача - максимально быстро довести эту помощь до людей, реально пострадавших от стихийного бедствия. До каждого из них", - отметил А. Николаев.

Он выразил благодарность руководству страны и всем тем "кто помогал и помогает нам преодолеть последствия разрушительного паводка".

Согласно распоряжению правительства, скан которого А. Николаев выложил на странице, размер помощи 587 млн рублей. Около 40 млн из них выделены на оказание гражданам единовременной материальной помощи, свыше 65 млн выделят гражданам, частично утратившим имущество, более 131 млн - гражданам, которые полностью потеряли имущество, 128 млн потратят на проведение аварийно-спасательных работ и 222 млн - на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах.

Как сообщалось ранее, в текущем году в Якутии паводком были подтоплены более 1,2 тыс. жилых домов в десятках населенных пунктах, в которых проживают свыше 4 тыс. человек, пострадали дороги, социальные объекты.

Был введен режим ЧС федерального уровня. Врио главы Якутии А.Николаев заявлял, что предварительный размер ущерба от паводка в регионе превышает 1 млрд рублей.