35 человек задержаны по делу о хищении грузов на ж/д станции Ржева

08.08.18 15:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 августа. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности преступного сообщества, занимавшегося хищением грузов из ЖД-составов на станции "Ржев", задержании 35 подозреваемых.

"7 августа в Терской области проведено 40 обысковых мероприятий, в ходе которых задержано 35 злоумышленников, из них 21 - с поличным на месте преступления", - сообщили "Интерфаксу" в среду в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что мероприятия ФСБ России проводились совместно со Следственным комитетом.

В результате "пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, совершавшего на систематической основе в особо крупном размере хищение грузов из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию "Ржев" (Тверская область) Октябрьской железной дороги".

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст.158 УК РФ (кража).

Со своей стороны официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что ряд задержанных дали признательные показания.

"Проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала С.Петренко.

По данным СК, с февраля по август 2018 года "членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары, которые грузовым автотранспортом перевезены в места временного хранения в Ржеве с целью дальнейшей реализации.