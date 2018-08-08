Более 50 млрд рублей потребуется на достройку объектов Urban Group

08.08.18 15:30

© РИА Новости. Антон Денисов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Более 50 млрд рублей может потребоваться на достройку объектов обанкротившегося девелопера Urban Group, сообщил в эфире канала "Россия 24" заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Сегодня посчитан дефицит около 50 млрд рублей с небольшим, из которых около 30 млрд необходимо на достройку собственно домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы. И порядка 24 млрд рублей - это та сумма, которая необходима на достройку социальных объектов", - сказал Н.Стасишин.

Он отметил, что все объекты, которые утверждены в проектах планировок территорий, будут построены.