Шесть педагогов уволены в Ингушетии за нарушения при сдаче ЕГЭ

08.08.18 15:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство образования и науки Ингушетии приняло решения уволить с работы нескольких учителей школ, допустивших нарушения в ходе проведения ЕГЭ, сообщил глава ведомства Юсуп Костоев в ходе совещания с участием главы республики Юнус-Бека Евкурова в Магасе.

"Несмотря на усиление контроля за ходом экзаменов, выявлены факты нарушений. Среди основных нарушений - наличие телефонов, письменных заметок. По итогам ЕГЭ четырем должностным лицам, допустившим нарушение порядка проведения экзамена, объявлен выговор, еще шесть педагогов уволены", - процитировали агентству "Интерфакс-Юг" Ю.Костоева в пресс-службе руководителя региона.

По словам министра, основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ проведён с 25 мая по 2 июля 2018 года в девяти пунктах проведения экзаменов. На основной этап ЕГЭ в этом году было зарегистрировано 2492 участника. Наиболее популярными предметами по выбору у выпускников были обществознание, история, биология и химия.

"В целом ЕГЭ 2018 года в республике прошел на должном организационном уровне, без технологических сбоев и задержек. Все экзамены начались своевременно. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог баллов по ряду предметов, повысилась по сравнению с прошлым годом", - привел словам главы Минобрнауки сотрудник пресс-службы.

Министр уточнил, что увеличение доли успешно сдавших ЕГЭ наблюдается по русскому языку, обществознанию, биологии и иностранным языкам.

Ю.Костоев добавил, что в этом году двое выпускников в республике сдали единый госэкзамен по русскому языку на 100 баллов. Также увеличилось количество учащихся, которые по результатам ЕГЭ набрали более 80 баллов.

В ходе совещания Ю.-Б.Евкуров поручил членам правительства проанализировать итоги ЕГЭ и выявить предметы, по которым выпускники получили неудовлетворительные оценки, а также оценить результаты экзамена в каждой школе.

Кроме того, ингушский лидер распорядился комплексно проанализировать работу сдачи ЕГЭ в Ингушетии по сравнению с другими регионами страны.