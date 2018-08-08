Семь плавательных бассейнов стоимостью около 1 млрд рублей открыли в Татарстане

08.08.18 16:22

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 августа. Interfax-Russia.ru - Крытые плавательные бассейны появились в семи районах Татарстана благодаря поддержке президента международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе и президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы региона в среду.

"Новые плавательные объекты появились в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском муниципальных районах", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на строительство этих объектов было выделено более 1 млрд рублей.

Хулио Маглионе подчеркнул, что год за годом Татарстан не только сохраняет, но и приумножает традиции водных видов спорта. "Мы видим, что в республике проделана огромная работа, создан серьезный задел для будущих чемпионов. Эти объекты - как раз то, что нужно для здоровья населения", - сказал глава FINA.

Рустам Минниханов в свою очередь выразил надежду на то, что все эти объекты будут востребованы населением. По его словам, сегодня в регионе функционирует 224 бассейна, из них 214 - закрытого типа, а до конца этого месяца еще один бассейн заработает в Атнинском районе республики.

Все бассейны построены по типовому проекту. Объекты включают в себя большую ванну для взрослых и малую ванну для детей младшего и среднего возраста. Заниматься плаванием могут воспитанники детских садов и учащиеся образовательных учреждений. Пропускная способность составляет 396 человек в сутки. Объекты оборудованы для маломобильных групп населения: предусмотрена обустроенная раздевалка, а также специальный механизм для входа в воду.