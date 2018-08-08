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08.08.18 16:31

После принятия нового закона о техосмотре снизится число мошенничеств с диагностическими картами - РСА

© РИА Новости. Александр Кряжев
8 августа. Interfax-Russia.ru - Новый законопроект о проведении техосмотра на транспорте разработан по инициативе Минэкономразвития и может быть внесен в Госдуму правительством в сентябре этого года, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов журналистам в среду.

"Принятие нового закона о порядке проведения техосмотра на транспорте будет способствовать снижению числа мошенничеств с диагностическими картами и в итоге будет способствовать повышению безопасности на наших дорогах. В появлении такого закона заинтересованы автостраховщики", - подчеркнул он.

"Представителей страховых компаний нередко обвиняют в организации продажи диагностических карт, которые выдаются по результатам проведения техосмотра транспортного средства. Это не соответствует действительности, поскольку при злоупотреблениях сами операторы техосмотра продают посредникам пароли для введения данных о диагностической карте в информационную систему Российского союза автостраховщиков", - сказал С.Ефремов.

Согласно новому законопроекту, аккредитацией операторов техосмотра по-прежнему будет заниматься Российский союз автостраховщиков (РСА), однако для получения аккредитации оператор должен будет указать не только техническую оснащенность пункта осмотра, но и его пропускную способность. Если пропускная способность в конкретном месте составляет 10-12 автомобилей в день, а оператор направляет данные о прохождении техосмотра 60 автомобилями, это будет вызывать вопросы со стороны РСА и других контролирующих органов, пояснил представитель ВСС.

Он добавил, что важным изменением в законопроекте стала замена контролирующего органа в части исполнения закона с Ростехнадзора на ГИБДД без изменения численностей ГИБДД и без увеличения финансирования.

Кроме того, существенным ужесточением положений законопроекта стало введение уголовной ответственности для операторов техосмотра за работу без аккредитации. Также проектом вводятся штрафы за различные нарушения для операторов техосмотра. Актуальной новацией для страховщиков и водителей стало требование законопроекта о проведении видеосъемки при прохождении автомобилем техосмотра.

"В перспективе при возникновении спора после ДТП о техническом состоянии автомобиля результаты видеофиксации проведения техосмотра могут учитываться страховщиками или в судах, если возникают подозрения о происшествии по причине технической неисправности автомобиля", - сказал С.Ефремов.

В рамках работы над законопроектом ФАС России будет анализировать вопрос об адекватности стоимости проведения техосмотра, которую эксперты считают недостаточной в настоящее время.

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