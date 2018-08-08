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08.08.18 17:03
Количество пострадавших в ДТП под Томском увеличилось до 11
В частности, двое семилетних детей были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи N2. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, мальчик был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Еще восемь человек в тяжелом состоянии были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Кроме того, один пострадавший госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.
"Одного пациента медикам спасти не удалось, он скончался в карете скорой медицинской помощи, где во время транспортировки не прекращались реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в среду днем на трассе Томск-Колпашево столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Town Ace.
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