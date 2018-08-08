Количество пострадавших в ДТП под Томском увеличилось до 11

08.08.18 17:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Медики госпитализировали 11 пострадавших в ДТП на трассе Томск-Колпашево в 20 км от областного центра в среду днем, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региональной администрации.

В частности, двое семилетних детей были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи N2. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, мальчик был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Еще восемь человек в тяжелом состоянии были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Кроме того, один пострадавший госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.

"Одного пациента медикам спасти не удалось, он скончался в карете скорой медицинской помощи, где во время транспортировки не прекращались реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем на трассе Томск-Колпашево столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Town Ace.