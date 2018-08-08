Крушение вертолета: оперативно-следственная группа еще работает на месте происшествия с Ми-8
  
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
   
Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
08.08.18 17:39

Семьям башкирских вахтовиков, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае, выплатят по 1 млн рублей

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
8 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии выплатят компенсацию семьям семи жителей республики, погибших при крушении вертолета в Красноярском крае, сообщила пресс-служба правительства республики в среду.

"По распоряжению главы Башкирии Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики (...) будет оказана материальная помощь по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, родные и близкие вахтовиков получат компенсации от страховой компании, работодателя и авиакомпании.

4 августа на северо-западе Красноярского края потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Ванкор - Пурпе. В полете борт лопастями задел подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, семь из них - уроженцы Башкирии. Все они погибли.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.08.18 10:34
Ночные автобусы начнут ходить в аэропорт "Внуково" из центра Москвы
.
  08.08.18 09:43
Московские школьники начнут учебный год 3 сентября
.
  08.08.18 08:39
Стадион "Динамо" откроют в Москве до конца года
.
  08.08.18 08:30
С начала года в "новой" Москве построили более 650 тысяч "квадратов" недвижимости
.
  08.08.18 08:11
Популярность велопроката в Москве в 2018 году уже перекрыла рекорд всего прошлого года
.
  07.08.18 16:44
Завершилось строительство канатной дороги в Лужниках
.
  07.08.18 16:10
По итогам года в Москве планируется сдать 24 новых станции метро
.
  07.08.18 12:23
Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве
.
  07.08.18 11:06
Первые электробусы и зарядные станции поступят в Москву в ближайшие дни для проведения тестов
.
  07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket