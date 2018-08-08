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08.08.18 17:39
Семьям башкирских вахтовиков, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае, выплатят по 1 млн рублей
"По распоряжению главы Башкирии Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики (...) будет оказана материальная помощь по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Помимо этого, родные и близкие вахтовиков получат компенсации от страховой компании, работодателя и авиакомпании.
4 августа на северо-западе Красноярского края потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Ванкор - Пурпе. В полете борт лопастями задел подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, семь из них - уроженцы Башкирии. Все они погибли.
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