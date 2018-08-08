Свердловские власти готовят проект реновации жилфонда

08.08.18 17:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Свердловские власти намерены провести реновацию жилищного фонда, сообщил замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев журналистам в среду.

По его словам, администрация Екатеринбурга намерена выйти с инициативой в Минстрой и парламент Свердловской области для принятия регионального закона о реализации программы реновации жилфонда Екатеринбурга. Ожидается, что она затронет и другие города региона.

А.Белышев отметил, что в настоящее время жилищный фонд Екатеринбурга составляет 36 млн кв. метров, при этом 1% ежегодно физически устаревает. "Около 400 тыс. кв. м. жилья должно обновляться ежегодно. Это показатель, которого мы пока не достигаем и к которому надо стремиться", - сказал он.

Вместе с тем, к 2030-2035 годам половина жилья будет строиться на месте старого жилищного фонда.

"Нужно до 50% повысить планку по сдаче нового жилья в рамках замещения застроенных территорий. Мы подготовим экономический программный документ, который разработаем с учетом затрат на инфраструктуру. На 1 млн сдаваемых квадратных метров приходится до 15 млрд объектов инфраструктуры", - уточнил А.Белышев.

Как сообщалось, Свердловская область по итогам 2018 года планирует сохранить объемы ввода жилья на уровне 2017 года - 2 млн кв. метров. К 2024 году предполагается выйти на строительство 3 кв. метров жилья.